Эксклюзив 10 сентября 2023, 18:11 Памфилова назвала терактом удар дронов ВСУ по избирательному участку в Запорожской области Памфилова: удар дронов ВСУ по участку в Запорожской области — это теракт

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Атака беспилотников ВСУ на избирательный участок в Запорожской области — это террористический акт, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в комментарии «360». Она подчеркнула, что такие действия Украины одобряет Запад, продолжая поставки оружия.

«Это террористический акт. Запад им на это дал добро, поставляя оружие, чтобы они действовали таким образом. В Белгородской и в Брянской областях что они бомбят? Там [разве] части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Так же и в Запорожской области. Это делается целенаправленно», — уверена Памфилова.

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Она добавила, что избирательный процесс в новых регионах России организовывали с учетом максимальных мер безопасности. В том числе именно ради нее и были предложены многочисленные формы голосования, пояснила председатель ЦИК.

Отдельно глава Центризбиркома обратила внимание на то, что для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей выборы имеют особое значение. Эти люди «настрадались», и выборы для них, возможно, «наполнены более глубоким смыслом».

Элла Памфилова напомнила, что многие проливали кровь и отдавали жизни за право выбирать, разговаривать на родном языке, иметь нормальную жизнь. Для них выборы стали залогом «дальнейшего стабильного развития» и безопасности. Это и движет избирателями, заключила председатель ЦИК.