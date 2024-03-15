Выборы 15 марта 2024, 10:41 Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах президента Памфилова: почти 2,6 млн избирателей проголосовали на выборах досрочно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта — воскресенье будет основным днем голосования.

Реклама

В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.