15 марта 2024, 10:41
Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах президента
Памфилова: почти 2,6 млн избирателей проголосовали на выборах досрочно
Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта — воскресенье будет основным днем голосования.
Реклама
В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.
ЦИК РФ
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама