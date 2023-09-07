Выборы 07 сентября 2023, 12:53 Памфилова констатировала рост зрелости политических партий России Глава ЦИК Памфилова: партии РФ продемонстрировали политическую зрелость РИА «Новости»

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Политические партии продемонстрировали невероятный рост зрелости, отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова на открытии информационного центра ЦИК. Все они, оставаясь конкурентами, тем не менее едины в главном, подчеркнула она.

«Мое субъективное мнение на основе фактов: точно невероятно выросла политическая зрелость почти всех партий, они все показали себя, все стоят на страже интересов государства. Все партии, которые вступили в конкурентную борьбу, при всем политическом многообразии и разных идеологических взглядах,едины в главном: в зрелости, понимании момента, понимании того, с чем сталкивается Россия», — рассказала Памфилова.

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Она пояснила: партия либо за Россию, и тогда «отодвигается на второй пан все, что можно отодвинуть, чтобы достичь главного», или работает на ее разрушение. «Красную черту» никто не перешел, и это дорогого стоит.