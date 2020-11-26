Открытие отеля Hyatt Place в Екатеринбурге вновь перенесли

«В Екатеринбурге не в первый раз задерживается открытие второго отеля Hyatt. Компания не принимает в управление новое здание в городе», — отметил источник.

Новое здание не соответствует необходимым параметрам, либо не завершены все работы на объекте, предположил эксперт гостиничного рынка, управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев.

Если отель строится для определенной управляющей компании, то выполняются требования, которые выдвигают будущие управленцы. Соответственно, инвесторы и управляющая компания заранее заключают договор.

«Но думаю, что эта причина маловероятна: УГМК (Уральская горно-металлургическая компания — прим.) не та компания, которая договаривается с Hyatt, а потом что-то делает иначе», — объяснил Дерендяев.

По его словам, случаи, когда управляющая компания не принимает объект, редки.

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Второй отель Hyatt в Екатеринбурге начали возводить в 2017 году неподалеку от Центрального стадиона. Инвестор объекта — УГМК. Сдать объект планировалось к чемпионату мира по футболу в 2018-м, но из-за смены генподрядчика сроки перенеслись.

В итоге отель перевели из класса «бизнес» в «бизнес плюс». Он включает 146 номеров площадью 25-73 квадратных метров. В здании будет работать ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы.