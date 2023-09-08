Выборы 08 сентября 2023, 13:48 «Открылось правильное голосование». Председатель избиркома ДНР — о выборах-2023 Председатель избиркома ДНР Высоцкий: 8 сентября стало знаковым днем для жителей РИА «Новости»

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Начавшиеся 8 сентября в ДНР выборы особенно важны. Они начались в день освобождения Донбасса от нацизма и пройдут открыто. Об этом заявил председатель избиркома республики Владимир Высоцкий.

Он назвал первый день голосования праздничным, во-первых, потому что он совпал с 80-й годовщиной освобождения Донбасса от нацизма. По словам Владимира Высоцкого, деды нынешних бойцов освободили регион от «немецко-фашистской нечисти», чтобы теперь его жители могли встретиться, обсудить будущее и отдать свои голоса.

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«Вторая причина, по которой мы полагаем, что сегодняшний день праздничный, — это тот факт, что у нас открылось правильное голосование», — заявил глава избиркома ДНР.

Избирательные участки в ДНР открылись утром 8 сентября, до этого в регионе прошло досрочное голосование. Жители изберут депутатов Народного совета и советов городских округов, в том числе крупнейших городов Мариуполя и Донецка.