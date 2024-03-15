Выборы 15 марта 2024, 06:44 Открылись избирательные участки на Урале Началось голосование на выборах президента РФ на Урале и в Приволжье РИА «Новости»

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Голосование на выборах президента России началось в регионах Уральского и некоторых субъектах Приволжского федеральных округов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки открылись в 08:00 (06:00 по московскому времени). В Свердловской области заработали 81 территориальная, 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий. Местные жители также могли подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. В Челябинской области открылись 2276 избирательных участков, в Курганской области — 799 избирательных участков и еще пять запустят 17 марта.

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Первые избиратели проголосовали в Пермском крае, Оренбургской и Тюменской областях, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Досрочное голосование завершилось в армии. С 25 февраля в выборах могли принять участие бойцы СВО, военнослужащие в отдаленной местности, а также в Сирии и Нагорном Карабахе.