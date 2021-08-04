Косачев не увидел проблемы в отсутствии наблюдателей от ОБСЕ на выборах

Легитимность и демократичность выборов не зависит от присутствия там наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Таким мнением поделился с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он подчеркнул, что из-за пандемии в этом году миссии всех международных наблюдателей на предстоящих выборах в России получили ограничение по количеству участников из-за пандемии.

«Количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах», — подчеркнул он и добавил, что не нужно видеть в этом дискриминации.

«Отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ никак не определяет легитимность выборов и их демократичность», — пояснил сенатор.

Накануне Парламентская ассамблея ОБСЕ объявила, что не намерена направлять наблюдателей на выборы в Россию в связи с ограничений количества участников миссии. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи заявил, что организация сама может определять необходимое число наблюдателей.

В заявлении говорится, что Москва разрешила прислать 50 человек от БДИПЧ и 10 от ОБСЕ. В организациях сочли это количество не достаточным и заявили, что в миссию должны войти 500 человек, из которых 80 прибудут с долгосрочным визитом.

Выборы в России пройдут в течении трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов восьмого созыва Госдумы. Также в девяти регионах пройдут выборы глав, а в 39 голосование за новые составы региональных парламентов.