Эксклюзив 09 сентября 2023, 19:14 «Осознанно идут на выборы». Избиратели в Волновахе рассказали, почему пошли голосовать «360»: избиратели в Волновахе рассказали, что осознанно идут на выборы

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Голосование в Донецкой Народной Республике продолжается. Атмосфера в регионе царит праздничная, ведь он возвращается к жизни. Избиратели в Волновахе рассказали «360», что осознанно идут на выборы.

«Люди осознанно идут на выборы <…> люди возвращаются», — поделилась одна из избирательниц.

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Местные жители голосуют, потому что хотят сделать родной край лучше. Многие осознают, что голосование — их гражданский долг.

«Верю, что все будет хорошо!» — отметила другая собеседница канала.

Некоторые жители республики голосуют на дому. Пожилая избирательница, которой принесли бюллетень, отметила, что в выборах должны участвовать все, независимо от физических возможностей.

Свыше 30 международных экспертов приехали в новые регионы России, чтобы понаблюдать за ходом выборов.

На выборы в новые регионы России приехали свыше 30 международных экспертов, в том числе из Индии, Исландии, Италии. Они отметили, что голосование проходит легитимно.