Выборы 09 декабря 2023, 11:35 Организацией избирательной кампании Путина займутся «Единая Россия» и ОНФ Турчак: «Единая Россия» и ОНФ организуют избирательную кампанию Путина

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В избирательной кампании президента России Владимира Путина, который принял решение баллотироваться на новый срок, активное участие примет «Единая Россия». Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на установочном заседании инициативной группы по выдвижению Путина.

«„Единая Россия“ — партия президента, президент ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания. Безусловно, „Единая Россия“ примет самое активное участие в избирательной кампании», — сказал он.

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Турчак добавил, что партия предоставит для этих целей всю свою инфраструктуру, а также сеть отделений — региональных, первичных и местных. Он обратил внимание, что речь идет о более чем 3,5 миллиона членов «Единой России» и ее сторонников.

Заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы президента прошло в Москве в штабе Народного фронта.

«Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением», — заметил Турчак.

Он пояснил, что имеет в виду сбор подписей за кандидата и непосредственное проведение самой избирательной кампании.

Владимир Путин объявил о решении участвовать в выборах президента России 8 декабря. В ЦИК заявили, что голосование пройдет с 15 по 17 марта.