Определились лидеры на выборах глав регионов после обработки первых протоколов

Губернаторские выборы в России, которые также проходили в некоторых регионах в единый день голосования, завершились. Как сообщило Ura.ru, ни в одном из регионов пока не предвидится второго тура.

В Хабаровском крае лидирует представитель партии ЛДПР Михаил Дегтярев, у него 57,2% голосов, уточнило Ura.ru в своем Telegram-канале.

В республике Тыва большинство голосов (92,2%) пока у представителя «Единой России» Вячеслава Ховалыги. В Тверской области большинство голосов (53,8%) также у представителя «единороссов» Игоря Руденя.

В Ульяновской области лидирует представитель КПРФ Алексей Русских — 82,6%. Самовыдвиженец Алексей Дюмин предварительно набрал 82,9% голосов в Тульской области.

В Пензенской области в лидерах представитель «Единой России» Олег Мельниченко. В его поддержку отдали свои голоса, по предварительным подсчетам, 72,5% избирателей.

В Чечне лидером голосования является действующий глава республики Рамзан Кадыров. По подсчетам на текущий момент за него проголосовало 99,4%

В Белгородской области в лидерах представитель «Единой России» Вячеслав Гладков — на текущее время у него 78,5% голосов.

И в Мордовии лидирует (79,6%) также «единоросс» Артем Здунов.