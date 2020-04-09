Оппозиция и власти Польши поспорили из-за предстоящих выборов президента
Польские власти и оппозиция вступили в конфликт из-за формата предстоящих выборов президента. Об этом сообщил «Царьград».
Предполагается, что голосование пройдет 10 мая. Президент Польши Анджей Дуда согласился провести выборы по почте из-за угрозы распространения коронавируса. Такой способ позволит обеспечить безопасность граждан.
Однако оппозиция в стране подчеркнула необходимость переноса выборов. По словам польского лидера, он готов ждать лишь до августа.
Сейм принял закон, который делает возможным почтовое голосование. Теперь решение должны принять в сенате.