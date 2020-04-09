    09 апреля 2020, 13:26

    Оппозиция и власти Польши поспорили из-за предстоящих выборов президента

    Ольга Ситникова

    Польские власти и оппозиция вступили в конфликт из-за формата предстоящих выборов президента. Об этом сообщил «Царьград».

    Предполагается, что голосование пройдет 10 мая. Президент Польши Анджей Дуда согласился провести выборы по почте из-за угрозы распространения коронавируса. Такой способ позволит обеспечить безопасность граждан.

    Однако оппозиция в стране подчеркнула необходимость переноса выборов. По словам польского лидера, он готов ждать лишь до августа.

    Сейм принял закон, который делает возможным почтовое голосование. Теперь решение должны принять в сенате.