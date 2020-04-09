Оппозиция и власти Польши поспорили из-за предстоящих выборов президента

Предполагается, что голосование пройдет 10 мая. Президент Польши Анджей Дуда согласился провести выборы по почте из-за угрозы распространения коронавируса. Такой способ позволит обеспечить безопасность граждан.

Однако оппозиция в стране подчеркнула необходимость переноса выборов. По словам польского лидера, он готов ждать лишь до августа.

Сейм принял закон, который делает возможным почтовое голосование. Теперь решение должны принять в сенате.