Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах, включая Москву. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве. Они [в Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе», — заявила глава ЦИК. Ее процитировал ТАСС.

В других регионах дистанционное голосование пройдет на федеральной платформе, которую готовит Центризбирком совместно с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом порядок и правила голосования будут едиными. Памфилова добавила, что с большой вероятностью выборы-2021 продлятся три дня. В каких еще субъектах РФ пройдет электронное голосование, не уточняется.

В сентябре этого года в России пройдут парламентские выборы. Единый день голосования назначен на 19 число. Онлайн-голосование уже проводили в стране в 2020 году. Москвичи и жители Нижегородской области протестировали этот способ голосования летом прошлого года, когда на повестке дня стоял вопрос о принятии поправок к Конституции РФ.