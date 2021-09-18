Омбудсмен Подмосковья проверила работу избирательных участков

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова проверила работу избирательных участков. Особое внимание она уделила участкам для голосования, открытым в СИЗО.

Омбудсмен Подмосковья лично посетила избирательные участки на территориях СИЗО в в Ногинске и Коломне. Семенова высоко оценила организацию избирательной процедуры, а также санитарные требования безопасности.

«Возможность принять участие в выборах той категории граждан, которые не являются осужденными, по которым не вынесено решение суда — крайне важно и с позиции соблюдения прав, и с психологической точки зрения», — сказала омбудсмен.

Она пояснила, что речь идет о надежде на новую жизнь и исправлении асоциального поведения. Всего в СИЗО могут проголосовать более 2,5 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи являются подмосковными жителями. В Коломне, например, уже проголосовали порядка 300 человек, находящихся в статусе обвиняемых и подозреваемых.

Вместе с Семеновой за ходом голосования следил начальник УФСИН России по Подмосковью Александр Ветров, а также член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе региона Сергей Леонов.

«На территории учреждений свою работу осуществляют 12 избирательных участков, один из которых выездной. Для наблюдателей и аккредитованных СМИ организован беспрепятственный доступ на созданные в СИЗО участки. В настоящее время голосование проводится в штатном режиме», — отметил Ветров.

В рамках проверки омбудсмен посетила аэропорт Шереметьево. Избирательный участок открыли в терминале B.

«Участок работает только для заранее прикрепленных избирателей. Заявление можно было подать с 8 по 13 сентября. Ориентировочно, здесь проголосуют 169 человек — в основном, сотрудники и служащие аэропорта», — уточнила Семенова.

Она отметила, что участки отлично оснащены. По словам омбудсмена, возможность проголосовать в удобном месте является важной составляющей выборов.