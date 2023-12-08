Выборы 08 декабря 2023, 12:58 Окрашенную в цвета триколора букву V разместили на логотипе выборов президента в 2024 году ЦИК представил логотип президентских выборов в 2024 году РИА «Новости»

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Логотип предстоящих выборов президента России представили на заседании Центризбиркома 8 декабря. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в разработке было несколько вариантов. Тот, на котором в итоге остановились, она назвала лаконичным и очень емким.

«Мы готовили разные варианты, но с учетом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип. Все просто, лаконично, очень емко», — подтвердила Памфилова.

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Логотип представляет собой букву окрашенную в цвета российского триколора букву V с надписью «Выборы президента России 15–17 марта 2024».

Сегодняшнее заседание ЦИК — первое после объявления даты выборов главы государства в 2024 году. Днем ранее, 7 декабря, Совет Федерации принял постановление об их проведении 17 марта.

На заседании ЦИК также утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента. Сейчас начался этап выдвижения кандидатов, который продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых партиями.