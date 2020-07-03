Около 100 законов изменится после внесения поправок в Конституцию

После того, как голосование по поправкам к Конституции ЦИК признал успешным, депутатов и сенаторов ждет большая работа. Нужно изменить около 100 законов. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

«По нашим оценкам, потребуется изменить порядка 100 федеральных конституционных законов», — заявил он во время онлайн-заседания рабочей группы с участием Владимира Путина.

Законы коснутся социальных гарантий, индексации пенсий, поддержки института семьи, а также предпринимательства и некоммерческих организаций. Еще изменения будут и в законодательстве, связанном со здравоохранением, наукой, культурой и выборами.

При этом, чтобы все законы вступили в силу, нужна совместная работа всех органов власти, подчеркнул Крашенинников.

Ранее на видеоконференции с рабочей группой Владимир Путин заявил, что принятые поправки к Конституции вступят в силу 4 июля.