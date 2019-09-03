Охрана избирательных участков и дорог. Кто обеспечит безопасность в единый день голосования в Подмосковье

В единый день голосования более 4,1 тысячи силовиков будут охранять избирательные участки в Московской области. За безопасностью будут следить и на дорогах. Об охране участков рассказали на совещании в Доме правительства Подмосковья.

В воскресенье, 8 сентября, изберут советы депутатов в 31 городском округе. Будут работать почти 1,5 тысячи избирательных участков. В целях безопасности все помещения обследуют с помощью специальной техники и собак. Выделено 49 специалистов-кинологов. После этого участки возьмут под охрану.

«Более двух миллионов избирателей примут участие в дне голосования. А это как минимум треть от всех избирателей в Московской области. Все участки у нас подготовлены», — рассказал Илья Березкин, председатель избирательной комиссии региона.

Уже сейчас охраняют и бюллетени: при получении их в типографии, доставке в комиссии, при досрочном голосовании, при передаче в участковые комиссии. Прошли и антитеррористические подготовки, и обучение членов комиссий. На объектах голосования установлены арочные металлодетекторы.

А безопасность на дорогах будут контролировать более 570 сотрудников ГИБДД. Во время совещания губернатор отметил, что меры уже показали свою эффективность.

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«Еще одна актуальная тема в рамках указа президента — это транспортная безопасность. Мы посетили Центр управления регионом, видим, что удалось с 2013 года радикально снизить гибель на автомобильных дорогах», — отметил Андрей Воробьев.

По словам главы региона, раньше цифра достигала максимум 1,7 тысячи человек. На данный момент она снизилась на 19 процентов.