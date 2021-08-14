Актер Иван Охлобыстин, народная артистка РФ Светлана Дружинина, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стали доверенными лицами партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС.

Охлобыстину, Боякову и Дружининой торжественно вручили удостоверения в «Президент-отеле» в Москве.

По данным Центризбиркома, всего доверенными лицами партии стали 75 человек. Среди них — актриса Зинаида Кириенко, актер и режиссер Сергей Пускепалис, телеведущий Олег Шишкин, публицист Владислав Шурыгин. Большинству из них удостоверения доверенных лиц вручили лично руководители партии Сергей Миронов Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Доверенные лица имеют право выступать от имени партии, агитируя проголосовать за нее. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее партия предложила провести кредитную амнистию для должников по микрокредитам. Партийцы считают, что население обращается в микрофинансовую организацию из-за падения доходов. Они предложили ввести справедливый базовый доход семьям с детьми.