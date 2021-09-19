Подсчитаны предварительные голоса «звездных» одномандатников в Госдуму

Прославившиеся спортсмены или певцы часто становились депутатами Госдумы. На этот раз число заявивших свои кандидатуры на выборы известных людей тоже оказалось немало. Как сообщило РИА «Новости», бывший чемпион мира по боксу и кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев предварительно сохраняет свой депутатский мандат.

По данным Центральной избирательной комиссии, они лидирует в Брянском одномандатном округе. После обработки 1,19% протоколов он набирает 57,49% голосов.

В будущей Госдуму его коллегой по фракции может стать заслуженный артист России и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов. Певец выдвигался по Одинцовскому однамандатному округу и набрал 94,53% после обработки 0,25% протоколов.

Публицист, эрудит и самовыдвиженец Анатолий Вассерман набрал в Преображенском одномандатном округе Москвы 37,5% голосов избирателей после обработки 0,4% протоколов. Это больше, чем у его соперников.

Кандидат от партии «Зеленые», Стилист и парикмахер Сергей Зверев занял только третье место в Бурятском одномандатном округе. После обработки 22% протоколов победу одержал кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов. Второе место досталось представителю КПРФ Баиру Цыренову. Зверев пока набрал 7,59% голосов.

Неудача постигла еще одного одномандатника. Артист цирка и известный дрессировщик Аскольд Запашный выдвинулся в Ижевском избирательном округе от партии «Справедливая Россия — За правду». Но после подсчета 7,93% протоколов стал только третьим с результатом 12,44%. Первое место досталось кандидату от «Единой России» Олегу Гарину, а второе представителю КПРФ Владимиру Бодрову.

Голосование на выборах в Госдуму прошло в России с 17 по 19 сентября. Новый состав нижней палаты российского парламента выбирали по смешанной системе: половина депутатов прошла по федеральным спискам, вторая — по одномандатным округам.

После обработки 20% бюллетеней в новый состав Госдумы предварительно проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».