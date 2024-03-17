Выборы 17 марта 2024, 09:16 Очереди из желающих проголосовать появились у посольства России в Токио Россияне выстроились в очередь перед участком в посольстве России в Токио РИА «Новости»

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Перед посольством России в Токио образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Дипмиссия в воскресенье, 17 марта, будет работать с 08:00 до 20:00 (с 02:00 до 14:00 по Москве). Об этом сообщило РИА «Новости».

У входа в здание посольства стоят свыше 70 россиян, еще 15 человек ждут очередь перед избирательным участком. Избирательный процесс идет активно.

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Помимо Токио, в Японии можно проголосовать на участках в генконсульствах в Осаке, Саппоро, Ниигате. В столице Южной Кореи также идет активное голосование. У посольства РФ в Сеуле стояли более 200 человек.

Центризбирком обнародует первые результаты голосования в 21:00. Явка на выборах к 21:00 16 марта достигла 58,41%.