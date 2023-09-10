Выборы 10 сентября 2023, 14:15 «Очень удобные участки». Делегация из Мьянмы оценила выборы в Коломне Глава избиркома Мьянмы Соэ высоко оценил процедуру выборов в Коломне

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Делегация из Мьянмы прибыла в Коломну, чтобы пронаблюдать за процессом голосования. Ее представители остались довольны. Председатель союзной избирательной комиссии Мьянмы Тейн Соэ отметил, что на участках сделали все для максимального удобства жителей.

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«Я обратил внимание: вы многое запланировали для того, чтобы жители голосовали комфортно. Это очень хорошо. Очень удобные участки, удобные КОИБ с подсчетом бюллетеней. Вы молодцы», — прокомментировал Соэ.

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Он добавил, что был свидетелем процедуры электронного голосования, и назвал его тоже очень удобным, а также отметил, что «хорошо устроены» кабинки для голосования.

В целом серьезного различия между электоральными процессами в России и в других странах член избиркома Мьянмы не заметил. Он подчеркнул открытость процесса голосования в Коломне.

Ранее стало известно, что более 30 международных экспертов проконтролировали выборы в новых регионах России.