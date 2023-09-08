Выборы 08 сентября 2023, 13:14 «Очень удобно». Сотрудники истринской сыроварни проголосовали на рабочем месте Сотрудники сыроварни в Истре проголосовали с телефонов на рабочем месте

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Работники Истринской сыроварни Олега Сироты проголосовали на выборах с помощью смартфонов, не покидая рабочего места. Они рассказали, что вся процедура заняла пару минут.

Заместитель начальника транспортного отдела Константин Колосов и бригадир участка сварки и сборки металлоконструкций Евгений Кулик заранее подали заявления для участия в дистанционном голосовании на сайте госуслуг. Евгению для этого пришлось установить на телефон приложение «Госуслуги»: проголосовать через устаревший браузер оказалось технически невозможно. Других проблем с удаленным голосованием не возникло.

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«Электронное голосование очень удобно в использовании. Можно проголосовать прямо на рабочем месте. Все было быстро — заняло не более двух минут», — поделился Кулик.

Он отметил, что и в будущем намерен голосовать в этом формате.

На сыроварне подчеркнули, что большинство сотрудников — люди с активной гражданской позицией, поэтому те, кто не проголосовал в режиме ДЭГ, отправятся на избирательные участки в выходные.