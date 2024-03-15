Выборы 15 марта 2024, 13:08 «Очень удобно». Песков проголосовал в электронном формате Песков проголосовал на выборах президента России онлайн РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в выборах в электронном формате. Он заявил на брифинге, что проголосовал утром 15 марта. Официального представителя Кремля процитировали «Известия».

«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно. Делал это уже много раз подряд — имею в виду много лет подряд», — сказал он.

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Песков подтвердил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин тоже примет участие в голосовании. Журналистов оповестят об этом, когда он примет решение.

Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. К полудню явка достигла 5,66%. В новых регионах голосование началось досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Утром открылись избирательные участки в Подмосковье. В Кашире одной из первых проголосовала мать участника СВО, в Подольске на избирательный участок пришел ветеран ВОВ Константин Дербаков.