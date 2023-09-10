Выборы 10 сентября 2023, 15:15 Общественный контроль за выборами в России вышел на новый уровень Член СПЧ Брод: институт общественного контроля за выборами сделал шаг вперед РИА «Новости»

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Институт общественного контроля в России шагнул вперед, у наблюдателей есть возможность проследить за голосованием в стране, начиная от формирования комиссий и вплоть до окончания процесса. Об этом заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Брод отметил создание общественных штабов и формирования экспертных пулов в стране. Во всех регионах России работают более 500 профессиональных экспертов. Все они используют открытые источники для мониторинга.

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Это, по его оценке, помогает улучшить прозрачность процедуры выборов и оказывает позитивный эффект на избирательный процесс.

«С помощью общественников наблюдателей удавалось зафиксировать незначительные проблемы», — отметил Брод.

В частности, речь идет о распространении газеты с агитационными материалами в Пермском крае. В Липецке, по его словам, поступили сообщения о попытке вброса, после чего последовало оперативное реагирование. Также было несколько случаев агитации в непосредственной близости от избирательного участка.

«На стадии регистрации кандидатов общественные эксперты и наблюдатели также сыграли важную роль. Когда эксперты вникают в происходящее, в правовые основания отказов, тогда их голос убедителен», — выразил уверенность член СПЧ.