Общая явка на выборах в Москве превысила 43%

Общая явка избирателей на выборах в Москве достигла 43,11%. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, сообщило РИА «Новости».

Явка на электронное голосование в Москве по состоянию на 16:10 воскресенья достигла рекордных 93,3%. Показатель в столице уже за четыре часа до окончания голосования превысил финальный результат явки на онлайн-голосование по поправкам к Конституции.

Среди всех участников электронного голосования в Москве разыграют 21 квартиру, 100 автомобилей, а также денежные сертификаты номиналом от 10 до 100 тысяч рублей. Победителем в рамках розыгрыша «Миллион призов» стал в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его выигрыш направят в благотворительный фонд. Представитель Кремля выиграл 10 тысяч баллов, как и глава Общественного штаба.

В Московской области, где также выбирают депутатов Мособлдумы, по состоянию на 15:00 явка избирателей превысила 37%. Свой выбор сделали уже 2 221 494 жителя Подмосковья.