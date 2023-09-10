Выборы 10 сентября 2023, 16:41 «Обещалкины» здесь не проходят. Малькевич рассказал о ходе голосования на Херсонщине ОП РФ: наблюдатели за голосованием на Херсонщине прошли спецподготовку РИА «Новости»

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Третий день голосования проходит по всей России, в том числе в новых регионах страны. Зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал, как проходят выборы в Херсонской области.

Общественные наблюдатели должны быть готовы к решению любых нештатных ситуаций. С этой целью на Херсонщине реализовали проект специальной подготовки для работы наблюдателей вблизи линии соприкосновения — здесь и основы сестринского дела, и первая помощь, и работа с МЧС.

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«Нет ни одного региона, где бы настолько много говорилось о выборах. Нет тут ни одного человека, который о них не знает. На каждом углу билборды. Очень многим регионам поучиться бы такому продвижению этой повестки», — отметил Малькевич.

Он добавил, что люди в четырех новых регионах России прекрасно знают своих кандидатов в депутаты — они живут рядом и видят их в деле.

«„Обещалкины“ здесь не проходят. Здесь депутаты работают для людей и сражаются вместе с ними», — подчеркнул представитель ОП РФ.

Ранее Малькевич рассказал, что 8 сентября в Новой Збурьевке Херсонской области был обстрел. Член избиркома оперативно вывела людей с участка, организовав их перемещение.