Объективно и профессионально. Секретарь СЖР объяснил, почему аккредитация на выборы важна для журналистов

Несколько дней назад ЦИК выпустил постановление о порядке аккредитации представителей СМИ на выборах депутатов Госдумы в сентябре. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный объяснил «360» основные моменты, делающие освещение удобным и справедливым.

Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет. Эта важная часть, за которой представитель СМИ должен следить внимательно.

«Система аккредитации сделана достаточно адекватной. Те СМИ, которые работают в правовом поле, не будут иметь проблем с аккредитацией. При введении различных электронных систем, конечно, журналист должен быть максимально на месте событий и иметь возможность отслеживать. Но все равно есть те части, которые происходят в цифровом пространстве. Если журналист не является профессионалом в этой области, все равно не сможет проконтролировать эту ситуацию», —объяснил Серебряный.

Кроме того, право на получение копий протоколов об итогах электорального процесса даст возможность осветить выборы максимально прозрачно.

«Возможность права получения копий протокола, мне кажется, дает возможность как минимум понять адекватно ситуацию, оценить. Если журналисты профессионально работают на теме освещения выборов, они смогут распорядиться документом тоже правильно», — сказал эксперт.

В постановлении указано, что все представители СМИ, которые отвечают требованиям законодательства России, подлежат аккредитации. Эта мера необходима из-за готовящихся на выборах провокациях.

«Мне кажется, что сейчас, учитывая, сколько возможно провокаций, о которых уже заявили заранее, это вполне адекватная мера. Все представители СМИ, которые работают в правовом поле, не думаю, что будут иметь какие-то проблемы с этим, но мы со своей стороны будем мониторить все ситуации», — добавил секретарь СЖР.

Он пояснил, что, как руководитель центра мониторинга, будет контролировать процесс. Чтобы журналисты имели возможность освещать события и быть аккредитованными без проблем.

Если журналист подал заявку на аккредитацию, это означает, что он будет объективно и достоверно информировать читателей о происходящем на выборах.

«Если журналист прошел аккредитацию, значит, он прошел определенные инстанции, заявил о себе, представил данные. Соответственно, он должен быть объективным при освещении выборов», — резюмировал собеседник «360».