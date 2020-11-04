Обама призвал американцев «выбрать перемены»

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев проголосовать за Джо Байдена на выборах главы государства. По словам политика, сейчас «все поставлено на карту», и необходимо позаботиться о будущем.

«Это день выборов, когда все поставлено на карту. Наша работа. Наше здравоохранение. То, сможем ли мы взять эту пандемию под контроль или нет», — сообщил он в Twitter.

Обама призвал соотечественников «выбрать перемены», голосуя за Байдена и вице-президента Камалу Харрис. «Давайте выиграем эти выборы», — предложил бывший президент.

Всеобщие выборы в США проходят 3 ноября. В некоторых штатах голосование уже завершилось и начался подсчет голосов. Помимо президента жители страны выбирают Палату представителей (435 конгрессменов), треть Сената (35 сенаторов), а также нескольких губернаторов штатов и муниципальные органы власти. За президентское кресло борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, уступившая Трампу на выборах 2016 года, призвала жителей страны внести свой вклад и проголосовать.