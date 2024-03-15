15 марта 2024, 09:33
«Нужен паспорт человеческий, а не технический». Роботу не дали проголосовать в Перми
Робот пришел на избирательный участок в Перми
Необычный посетитель появился на одном из избирательных участков в Перми. Свой голос на выборах президента решил отдать робот, он даже принес с собой специальный паспорт, сообщил Telegram-канал «Большая Пермь».
Подъехав к столу одного из членов комиссии, робот поздоровался и сообщил, что хотел бы проголосовать, и протянул документ.
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«К сожалению, вы не сможете принять участие в голосовании. Нужен человеческий паспорт, а не технический», — ответила женщина.
Робот в ответ признался, что ему очень жаль.
«Надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми», — добавил он.
Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. Избирательные участки открылись уже по всей стране.
Россия
Выборы президента — 2024
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