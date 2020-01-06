Новым президентом Хорватии избрали оппозиционера

По итогам обработки почти 100% бюллетеней Миланович получил 1,03 миллиона голосов избирателей его соперница — действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович — 928 тысяч.

Миланович уже выступил перед сторонниками, поблагодарив их за поддержку.

«Я собираюсь немного отпраздновать со своими друзьями и поспать», — рассказал он о ближайших планах журналистам.

Первый тур президентских выборов прошел в Хорватии 22 декабря. Из 11 кандидатов никто не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов. Миланович тогда стал лидером гонки, получив 29,5%. Второе место заняла Грабар-Китарович с 26,7%.

Колинда Грабар-Китарович — первая женщина, ставшая президентом Хорватии. Она выиграла выборы в 2015 году.