«Новые люди» придумали, как повысить зарплаты россиян на 20%

Партия «Новые люди» предлагает внедрить новую налоговую модель, благодаря которой зарплаты россиян могут вырасти на 20%. Достичь этого возможно за счет снижения налогов для бизнеса.

Для этого необходимо убрать налог на прибыль, НДС, а заодно и страховые взносы. «Новые люди» предлагают заменить их на единый налог с оборота. В партии уверены, что в таком случае зарплаты россиян вырастут за счет снижения налогов для бизнеса. Для этого нужен общественный договор между властью и предпринимателями. Власть вводит единый налог — 5% с выручки. А бизнес в свою очередь отказывается от теневого оборота и повышает зарплаты.

«Если мы проводим структурный маневр и упрощаем налоговое взимание, то бизнес „обеляется“ и может платить зарплаты людям больше на 20%», — заявил Нечаев.

Такое предложение подтверждено исследованиями — их партия больше полугода проводила совместно со специалистами СПбГУ. Результаты подтвердили: схема рабочая, только вот самому бизнесу предстоит перестроиться. Ключевой риск — пересмотр бизнес-модели. Сегодня она не предусматривает 100% уплаты налогов.

В исследовании приняли участие реальные люди — предприниматели, но анонимно. Они признались, что серые выплаты для них обыденность, потому что иначе никакой прибыли не увидишь.

«Предприниматели платят в конвертах не потому, что они любят конверты. Их бизнес не почтовый. Дело в другом, просто налоги большие», — объяснил лидер партии.

«Партия „Новые люди“ предлагает, чтобы 50% ВВП — это был малый бизнес. Мы считаем, что это основа будущей экономики, опыт других стран это показывает», — заявил представитель комитета по малому и среднему бизнесу партии «Новые люди» Евгений Запотылок.

Если внедрить новую налоговую схему, результаты не заставят себя долго ждать, уверены в партии. Больше белые зарплаты — больше траты, а значит, больше денег в бюджет.