Мониторинг за процедурой голосования на парламентских выборах в России организован качественно и прозрачно. Свою роль сыграло распространение технологии видеонаблюдения на участках за пределами Москвы и Подмосковья. Об этом в эфире «360» заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«На мой взгляд, все достаточно прозрачно. Отличия, наверное, больше количественные, потому что теперь уже камеры есть везде. Мы с вами говорим о Московской области и Москве, здесь отличий, наверное, нет, они были и в прошлый раз. Но по стране все-таки эта технология распространяется», — отметил эксперт.

Люди могли стать наблюдателями на этих выборах, зарегистрировавшись в общественных палатах. Журавлев указал, что для этого нужно проявить некую активность, потому что просто сидя за телевизором стать наблюдателем нельзя. Но возможности для этого есть. Главное, чтобы было желание.

«Если ты выразил свое желание зарегистрироваться, ты им будешь. Никто не против того, чтобы наблюдателей было много. Все за. Причем наблюдатели в этот раз обладают большими правами, чем они обладали на прошлых выборах. Их деятельность не заканчивается в момент окончания голосования. Они, в принципе, остаются наблюдателями и в последующий период», — рассказал политолог.

Журавлев признал, что явка избирателей на выборах оказалась даже выше его прогнозов. При этом он подчеркнул, что хотя парламент играет большую роль, на президентских выборах явка все равно выше, потому что люди голосуют за ключевую должность.

«Я ожидал 40-45%, похоже, что [явка] будет больше 50%. Опять же, надо иметь в виду, что все-таки это парламентские выборы», — сказал он.

Высокой явке в первые два дня выборов поспособствовало электронное голосование, что особенно значимо для Москвы и области, отметил Журавлев. В третий день голосования большинство людей пойдут на избирательные участки. Поэтому сегодня ожидается пик физического голосования, указал эксперт.

В Подмосковье уже стартовал основной день выборов. Избирательные участки открылись в 08:00, они будут работать до 20:00. По итогам первых двух дней явка на выборах в Госдуму и Мособлдуму в регионе превысила 26%.