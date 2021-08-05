Решение ОБСЕ не присылать своих наблюдателей на выборы в Госдуму никак не отразится на работе нового созыва российского парламента. Даже если бы эта организация признала легитимность выборов, то по сути для РФ это ничего не изменило бы — санкции Европа точно не отменила, объяснил «360» гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

По словам специалиста, ОБСЕ не будет присылать своих наблюдателей в Россию, потому что уже заранее считает выборы нелегитимными, поэтому и их присутствие становится не нужно. Для России, по его мнению, это ничего в корне не меняет, поэтому можно воспринимать это как очередной неприятный звонок из Европы.

«Не то чтобы России эта легитимность не нужна. Но ничего в работе Госдумы не изменится [от того, что на выборах не будет наблюдателей ОБСЕ]. Даже если бы выборы признали кристально чистыми, антироссийские санкции все равно бы никто не отменил», — заключил он.

При этом Гращенков обратил внимание на то, что в стране будут присутствовать наблюдатели из стран Азии, Южной Америки. Возможно, приедут зарубежные журналисты, сенаторы и депутаты из Европы. Ранее на выборы уже приезжали из ФРГ представители партии «Альтернатива для Германии», присутствовали политики из Италии.