Выборы 15 марта 2024, 13:50 «Ничего удобнее давно не видел». Машков оценил организацию ДЭГ на выборах Машков высоко оценил удобство ДЭГ на выборах президента России РИА «Новости»

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Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, актер и режиссер Владимир Машков принял участие в голосовании на выборах президента России с помощью ДЭГ. По его словам, ничего более удобного он еще не видел, сообщили «Известия».

«Вы знаете, ничего более удобного я за последнее время не видел. Я сделал буквально несколько действий и уже успешно проголосовал. Это действительно очень удобно, динамично, понятно и здорово», — сказал Машков.

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По данным Минцифры на 11:51, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования сделали свой выбор уже более трети участников ДЭГ.

«За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей», — уточнили в министерстве.

Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени. Принять участие в ДЭГ могут те, кто подал заявление на Госуслугах и получил статус «Учтено». Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.