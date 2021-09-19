Несколько членов избиркомов попали в больницу с нервным срывом на Кубани

Несколько членов избирательных комиссий на Кубани получили нервные срывы из-за конфликтов во время выборов. Их отправили в больницы. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

«У нас есть факты направления нескольких членов избирательной комиссии в больницу. Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы», — отметил он.

При этом он уточнил, что такие случаи происходят не часто. В пример председатель избирательной комиссии привел ситуацию с одной из пострадавших: он уточнил, что женщину несколько часов «трамбовали, обзывали, обвинениями призывали признаться в чем-то». Дошло до того, что в избирательный участок приехали правоохранители — поэтому Черненко не удивился, что ей стало плохо.

Он уточнил, что сейчас с женщиной все в порядке и она вернулась к работе. Ей предлагали остаться дома и отдохнуть, но председатель комиссии отказалась: она уточнила, что дома будет только сильнее переживать.

Голосование в 2021 году проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. По всей стране выбирают депутатов Госдумы, а также в отдельных регионах проходят региональные и муниципальные выборы.