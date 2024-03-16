Выборы 16 марта 2024, 10:18 Нештатных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье ночью 16 марта не зафиксировали Фурс: ночь 16 марта на избирательных участках в Подмосковье прошла штатно РИА «Новости»

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Никаких нештатных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье минувшей ночью не зафиксировали. Об этом заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«В ночной период все было спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не было», — подчеркнул он.

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Фурс обратил внимание, что с 14 марта 100% всех участков не только в Московской области, но и по всей России взяли под круглосуточную охрану.

«То есть там присутствуют сотрудники правоохранительных органов в достаточном количестве. Они обеспечили безопасность и сохранность бюллетеней, другой документации, которая находится на участках сейф-пакетах, списков избирателей и так далее», — пояснил Фурс.

Помимо этого, добавил секретарь избиркома, на эти цели работает и система «Безопасный регион». Огромное количество камер задействовали по периметру вокруг избирательных участков.

«Это тоже, естественно, работало. И так же, как вчера, мы на мониторах видели какие-то случаи на избирательных участках, так же это помогало предотвратить и по периметру какие-то происшествия», — указал он.