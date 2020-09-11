Дистанционное электронное голосование — очень тяжелый проект. Чтобы полноценно его реализовать, нужно не только обеспечить для россиян тайну голосования, но и сделать так, чтобы они не могли проголосовать дважды.

Об этом рассказал вице-президент по цифровым платформам ПАО «Ростелеком» Дмитрий Репников.

Проект ДЭГ — это один из флагманских и наиболее тяжелых проектов Ростелекома. С одной стороны, необходимо обеспечить тайну голосования. С другой — надо быть уверенным, что избиратель проголосует только так Дмитрий Репников.

Он отметил, что такие ситуации мониторят ежедневно и круглосуточно. По словам Репина, попытки двойного голосования уже случались.

«Сегодня был факт любознательного гражданина, который, получив бюллетень и проголосовав, решил получить еще один бюллетень, чтобы посмотреть — а что будет, если я проголосую еще разок», — рассказал вице-президент по цифровым платформам ПАО «Ростелеком».

Он подчеркнул, что двойное голосование исключено.

Единые дни голосования начались в 83 регионах России 11 сентября. Они продлятся три дня и завершатся 13 сентября, в воскресенье. На территории страны начали работу около 56 тысяч избирательных участков. За эти дни пройдут порядка девяти тысяч избирательных кампаний по все стране.

Жители смогут проголосовать через интернет в двух избирательных округах — в 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и 194-м — Ярославском округе. Возможность отдать голос за своего кандидата путем дистанционного электронного голосование выбрали 13 186 жителей Курской области и 18 385 ярославцев.