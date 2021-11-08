Недавно сменившим фамилию предложили запретить участие в выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничивать в праве участия в выборах недавно сменивших фамилию граждан. Об этом написал RT.

Такая мера, считает Орлов, поможет избежать провокаций на выборах: участились случаи, когда на выборах используют «кандидатов-двойников», однофамильцев реальных кандидатов, с целью запутать избирателей. Нередко для такой избирательной кампании находят кандидата, который готов сменить фамилию на другую.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака», — говорится в обращении Орлова, составленном на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко.