Выборы 10 сентября 2023, 14:03 «Небо и земля». Памфилова оценила число жалоб на выборах по сравнению с прошлыми годами Памфилова: число жалоб на выборах в сравнении с прошлыми годами — «небо и земля» Телеканал «360»

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Число жалоб по вопросам проведения выборов на едином дне голосования по сравнению с прошлыми годами — «небо и земля», заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ее слова привел ТАСС.

Общественный штаб по наблюдению за выборами с самого утра рассматривал жалобы и обращения, полученные из регионов, где проходит голосование, рассказала председатель Центризбиркома.

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«Если взять ретроспективу, то сейчас это небо и земля», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, такой результат был получен благодаря усилиями «народных комиссий». В России совершенно уникальный общественно-государственный институт, подчеркнула Памфилова.

Выборы стартовали в регионах России 8 сентября, голосование закончится 10-го числа. С помощью федеральной платформы для дистанционного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали более миллиона россиян.