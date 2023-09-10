10 сентября 2023, 14:03
«Небо и земля». Памфилова оценила число жалоб на выборах по сравнению с прошлыми годами
Памфилова: число жалоб на выборах в сравнении с прошлыми годами — «небо и земля»
Число жалоб по вопросам проведения выборов на едином дне голосования по сравнению с прошлыми годами — «небо и земля», заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ее слова привел ТАСС.
Общественный штаб по наблюдению за выборами с самого утра рассматривал жалобы и обращения, полученные из регионов, где проходит голосование, рассказала председатель Центризбиркома.
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«Если взять ретроспективу, то сейчас это небо и земля», — подчеркнула Памфилова.
По ее словам, такой результат был получен благодаря усилиями «народных комиссий». В России совершенно уникальный общественно-государственный институт, подчеркнула Памфилова.
Выборы стартовали в регионах России 8 сентября, голосование закончится 10-го числа. С помощью федеральной платформы для дистанционного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали более миллиона россиян.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Единый день голосования
Выборы
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