Выборы 18 марта 2024, 00:57 «Не все потеряно». Путин высказался о будущем США Путин высказался о будущем США РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пошутил о будущем США. По его словам, для Соединенных Штатов «еще не все потеряно», раз в его избирательном штабе присутствует американский журналист.

Ранее Путин заявил, что не знает о предложении Макрона устроить перемирие на время проведения Олимпийских Игр в Париже.

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Глава государства также сказал, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной. Но это возможно только в том случае, если власти соседней страны серьезно настроены на выстраивание отношений. Кроме того, он отметил, что российская армия взяла на себя инициативу в зоне СВО и каждый день продвигается вперед.