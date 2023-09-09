Выборы 09 сентября 2023, 12:11 «Не ныли и не жаловались». Жители Приморья голосовали по колено в воде Глава ЦИК Памфилова поблагодарила избирком Приморья за работу в условиях паводка РИА «Новости»

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Глава ЦИК России Элла Памфилова поблагодарила избирком Приморского края за сложную работу в условиях паводка. Она отметила мужество и стойкость сотрудников.

«Помимо традиционной работы в рамках сложной крупной кампании — <…> еще и такие условия: по колено в воде. <…> И вы не ныли, не жаловались, все мужественно, по-женски, потому что женщины в основном с этим справлялись. Хочу вас поблагодарить», — подчеркнула Памфилова.

Председатель избиркома Приморского края Татьяна Гладких отметила, что процедура голосования не была простой.

«Большая вода наделала много бед, многие пострадали, имущество испорчено. <…> Но мы это сделали. У нас масса впечатлений», — призналась она.

Но добавила, что в этом году открылись новые экстерриториальные участки, где могут голосовать избиратели, которые находятся за пределами региона.

Одному из избирательных участков Приморского края дали имя погибшего на СВО председателя ТИК. Глава Центризбиркома отметила, что это прекрасный способ почтить его память.