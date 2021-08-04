Названы украинские города, где откроют избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В Донбассе избирательных участков не будет. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР — прим. ред.) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», — приводит РИА «Новости» слова Памфиловой.

Она отметила, что жители Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области, где они получали паспорта. Также можно отдать свой голос дистанционно при условии верификации на госуслугах. По словам Памфиловой, 348 избирательных участков откроют в большинстве стран мира, кроме Йемена, Ливии и Грузии.

Федеральные и региональные выборы в этом году будут идти три дня начиная с 17 сентября. Ранее Памфилова призвала дать общественный бой недобросовестным кандидатам, которые во время предвыборной кампании меняют имена и фамилии, чтобы запутать людей.