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    12 сентября 2020, 17:51

    Названы регионы с самой высокой и низкой явкой

    Анастасия Калинина

    Белгородская область с явкой в 24,12% лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.
    Названы регионы с самой высокой и низкой явкой

    Самая низкая явка в Новосибирской области — 7,08%, там проходят выборы депутатов заксобрания. Также невысокая явка на выборах депутатов заксобрания Челябинской области — 9,43%, на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми — 8,87%, почти аналогичный результат на выборах депутатов Курганской областной думы — 8,84% и на выборах депутатов Костромской областной думы — 8,42%.

    Явка на выборах депутатов заксобрания ЯНАО составила 21,75%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 14,40%.

    Ранее исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила, что россияне проявляют интерес к выборам. Также по ее словам, на досрочном голосовании в 83 регионах страны наблюдатели существенных нарушений не обнаружили, передает «Национальная служба новостей». Обращения, которые получает НОМ, в основном носят информационный характер.

    Новости SMI.FM