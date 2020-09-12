Названы регионы с самой высокой и низкой явкой

Самая низкая явка в Новосибирской области — 7,08%, там проходят выборы депутатов заксобрания. Также невысокая явка на выборах депутатов заксобрания Челябинской области — 9,43%, на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми — 8,87%, почти аналогичный результат на выборах депутатов Курганской областной думы — 8,84% и на выборах депутатов Костромской областной думы — 8,42%.

Явка на выборах депутатов заксобрания ЯНАО составила 21,75%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 14,40%.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила, что россияне проявляют интерес к выборам. Также по ее словам, на досрочном голосовании в 83 регионах страны наблюдатели существенных нарушений не обнаружили, передает «Национальная служба новостей». Обращения, которые получает НОМ, в основном носят информационный характер.