Выборы 29 января 2024, 12:45 Названо число недействительных подписей в поддержку Путина ЦИК: 91 подпись в поддержку Путина признали недействительной РИА «Новости»

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Рабочая группа Центральной избирательной комиссии России после изучения 60 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина признала недействительной 91 подпись. Об этом со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Натальи Будариной сообщило РИА «Новости».

Бударина подчеркнула, что недостоверных сведений в представленных документах рабочая группа не обнаружила, а общее количество недействительных подписей составило 0,15% от общего количества россиян, поддержавших действующего главу государства.

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«В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях», — заявила Бударина.

ЦИК в ходе заседания в понедельник, 29 января, зарегистрировал кандидатом в президенты на выборах в марте 2024 года Владимира Путина.

Заявивший о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца глава государства представил в комиссию 315 тысяч подписей в свою поддержку.

Он стал четвертым, кто получил статус официального кандидата. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатов от парламентских фракций ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.