Выборы 16 марта 2024, 18:40 Названо число испорченных бюллетеней на выборах президента России Глава ЦИК Памфилова: на выборах президента испортили 214 бюллетеней РИА «Новости»

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На избирательных участках в разных регионах России на выборах президента испортили 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава избирательной комиссии пояснила, что на 20 участках на бюллетени проливали жидкость. Кроме того, было «восемь попыток поджогов». Общее число безвозвратно испорченных бюллетеней — 214.

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«Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы», — пояснила Памфилова.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что россиянам могут обещать легкие деньги за организацию поджогов на избирательных участках. Однако за это им грозит ответственность — до пяти лет лишения свободы. Депутат призвал не поддаваться на провокации.