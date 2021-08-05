Названо абсолютное преимущество трехдневного голосования на выборах

Трехдневное голосование на выборах этой осенью обеспечит безопасность всех участников избирательного процесса на фоне пандемии коронавируса. Такое мнение выразил политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его мнению, это главное преимущество проведения голосования с 17 по 19 сентября. Еще один плюс — удобство, но даже это не так важно, учитывая сложную эпидемическую обстановку, пояснил он в беседе с РИАМО.

«Безопасность — преимущество абсолютное. Потому что смерть — это единственное, чего нельзя исправить. Если однодневное голосование приведет к резкому увеличению заболеваний, то это будет очень высокая цена за право выбирать в один день», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что некоторые критики многодневного голосования указывают на то, что бюллетени будут храниться на участниках ночью и это, по их мнению, чревато нарушениями.

«Такие разговоры всегда есть. Но есть определенные механизмы предотвращения нарушений. <…> Это и дополнительные права наблюдателей, это и дополнительные права журналистов», — пояснил Журавлев.

Так, сотрудники СМИ имеют право следить за процессом упаковки бюллетеней в сейф-пакеты. Наблюдатели могут оставаться на участках ровно столько, сколько и члены избирательных комиссий.

«И в этом смысле они следят за нерушимостью этой самой упаковки до конца», — заверил специалист.