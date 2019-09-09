Названа явка на выборах в Подмосковье

8 сентября, в единый день голосования, в Московской области явка составила 23,63%. Губернатор Андрей Воробьев отметил хороший ее уровень на совещании с зампредами правительства региона.

Глава Московской области охарактеризовал прошедшие выборы открытыми и прозрачными. По словам Андрея Воробьева, все прошло без замечаний.

«Хотел поблагодарить всех наблюдателей жителей, которые пришли, отдали свои голоса. Потратили время в этот прекрасный воскресный солнечный день, выполнили гражданский долг», — отметил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Более 410 тысяч человек проголосовали на выборах в Подмосковье к 20:00 Подробнее

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 8 сентября. В Московской области, в 31 муниципалитете, прошли выборы в местные советы депутатов. Поддержали кандидатов почти 500 тысяч жителей Подмосковья. Работали 1495 участков для голосования, безопасность на которых обеспечивали более шести тысяч сотрудников органов внутренних дел.