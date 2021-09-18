Названа явка на выборах в Госдуму во второй день голосования

Явка на выборах в Госдуму по России на 20:00 по московскому времени составила 31,51%. Такую цифру получили по завершении второго дня голосования.

«По предварительным данным на 20:00 18 сентября в выборах депутатов Государственной думы приняли участие 31,51% избирателей», — сообщил Центризбирком в своем Telegram-канале.

В ЦИК уточнили, что в подсчетах не учитывалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что на 15:00 явка составляла 25,64%. Меньше всего людей зарегистрировали в Петербурге, Хакасии и Калининградской области. Максимальную явку зафиксировали в Кемеровской области, Туве и Карачаево-Черкесии.

Голосование на думских и иных выборах стартовало в России 17 сентября. Жители страны могут сделать свой выбор до вечера 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. Это значит, что 225 депутатов изберут по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам в один тур.

В первый день проведения голосования явка по России составила 15,77%.