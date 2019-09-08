Более 410 тысяч человек проголосовали на выборах в Подмосковье к 20:00

Выборы в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья завершились. Отдать голос за кандидатов пришла пятая часть жителей области: явка избирателей на 20:00 составила 20,46%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Московской области.

8 сентября по всей России прошел единый день выборов. В Московской области с 8:00 утра до 20:00 вечера работали 1495 избирательных участков. Поддержать кандидатов пришли 417 235 жителей Подмосковья.

В городском округе Бронницы явка на выборы составила 25,5%, там свой голос отдали 3 840 человек. Во Власихе избирательные участки посетили 4 556 жителей или 25,22%. В Волоколамском городском округе на выборы пришли 21,15% (8 537 избирателя). В городском округе Восход проголосовали 355 избирателей (25,15%), а в Воскресенске 19,77% или 23 521 человек.

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В Дзержинском уровень явки составил 20,34% (7 421 избиратель), в Долгопрудном — 16,38% (11 770 человек), а в Дубне — 21,69% (11 967 избирателей). В городском округе Жуковский уровень явки оказался сравнительно низким. Там с выбором кандидата определились только 13,14% взрослого населения или 10 448 человек.

В Звездном городке на выборы пришли 26,63% избирателей, а в Ивантеевке этот показатель составил 16,88%. В городском округе Кашира участки посетили 13 445 человек (23,99%), в Королеве — 39 354 человек (22,76%) и 4 856 избирателей пришли проголосовать в Котельниках (20,84%).

Также на выборах было зафиксировано 26,05% избирателей Краснознаменска и 31,38% городского округа Лотошино. Высокие показатели явки продемонстрировали и жители Луховиц, где явка составила 31,44%.

В Мытищах проголосовали 17,26% граждан, а в Орехово-Зуевском городском округе — 22,71%. Заполнить бюллетени в Протвине пришли 23,33%, в Пушкинском городском округе — 17,07%, в Пущине — 26,65%.

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В Раменском округе явка составила только 15,28%, а в Реутове достигла 20% ровно. В Сергиево-Посадском городском округе свои голоса отдали 22,61% избирателей. В Шатуре — 22,72, в Щелково — 23,45%.

В Красноармейске и Наро-Фоминском городском округе, Ступино и Электрогорске проходят дополнительные выборы. Там явка составила 25,06%, 17,64%, 32,15% и 19,7% соответственно.

По итогам дня голосования председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин заявил, что выборы в Подмосковье можно считать состоявшимися. В целом голосование прошло без нарушений.

«Жалоб было немного. Я уверен, что волеизъявление граждан мы учли с точностью до сотых процента», — заявил Березкин.