Назначены уполномоченные от партии ЛДПР в выборах в Мособлдуму

В избирательной комиссии Московской области 15 июля прошло заседание. В нем приняли участие представители регионального отделения ЛДПР. В результате были назначены уполномоченные от партии на сентябрьских выборах.

Во время заседания заверили списки кандидатов в депутаты Московской областной думы от избирательного объединения «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Речь идет о кандидатах как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, зарегистрировали уполномоченных представителей ЛДПР на выборах по общим и финансовым вопросам.