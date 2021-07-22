Наумов подал документы на выдвижение в депутаты Мособлдумы

Председатель комитета Мособлдумы, представитель КПРФ Александр Наумов подал документы на выдвижение в депутаты Московской областной думы. Он намерен избираться по Ступинскому одномандатному округу № 22 в окружную избирательную комиссию.

В состав избирательного округа входят Кашира, Протвино, Озеры, Пущино, часть территории городского округа Серпухов и Ступино.

Наумов выразил уверенность в том, что выборы в региональный парламент предопределят дальнейшее развитие Московской области и повлияют на жизнь жителей региона.

«Проблемы, с которыми сталкиваются жители Московской области, должны быть решаемы, а не нарастать, как снежный ком. Нужно обеспечивать тружеников работой рядом с домом, качество медицины и образования должны быть на высшем уровне и доступны каждому», — сказал Наумов.

Он добавил, что всем ветеранам, пенсионерам, поколению «Детей войны» должна быть оказана поддержка.

Выборы в Московскую областную думу будут проходить 17–19 сентября 2021 года.